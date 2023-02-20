Роскомнадзор запустит систему "Вепрь" для выявления угроз в Сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, планирует запустить систему "Вепрь" с целью выявления потенциальных точек напряженности в Сети, способных перерасти в информационные угрозы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе центра.

"Разработка информационной системы "Вепрь" ведется с 2022 года. На сегодняшний день первые модули системы проходят внутреннее тестирование, запуск запланирован на вторую половину 2023 года", – пояснили в пресс-службе.

"Вепрь" с системой распознавания образов с запрещенной информацией "Окулус" входят в единую систему мониторинга информационного пространства. Функции системы также заключаются в анализе и прогнозировании дальнейшего распространения деструктивных материалов.

В свою очередь, "Окулус" способен обнаруживать в материалах экстремистскую тематику, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, а также пронаркотический контент и пропаганду ЛГБТ. К 2025 году в "Окулус" планируется добавить функцию определения других типов нарушений и включить "функции определения поз людей и их действий".



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