В Роскомнадзоре объяснили недоступность зарубежных интернет-сервисов сбоями в их работе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Зарубежные интернет-сервисы были временно недоступны в связи со сбоями в их работе. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора со ссылкой на Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

В ведомстве подчеркнули, что причиной недоступности некоторых иностранных сервисов в России стал сбой в работе сети доставки контента CDN (Content Delivery Network).

"В настоящее время упомянутый CDN работает стабильно", – приводит ТАСС текст сообщения.

В среду, 25 января, часть российских пользователей на время лишилась доступа к App Store, Steam, Playstation и другим зарубежным сервисам.

В технической поддержке корпорации Apple заявили о непричастности к сбоям в магазине приложений App Store.

По словам специалиста, причиной сбоев могли стать VPN-сервисы, которые вызывают некорректную работу даже в выключенном режиме. В Apple посоветовали пользователям удалить такие сервисы, а также сбросить настройки сети.

App Store вновь доступен в России после перебоев

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