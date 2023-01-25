Эксперт заявил о полном возобновлении работы сервисов Apple в РФ в течение дня

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Сервисы Apple возвращаются к работе, в течение дня они должны полностью восстановиться, сообщил в интервью радиостанции "Говорит Москва" ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, сбои в Apple в России связаны с техническими работами, о блокировке речи не идет.

Эксперт подчеркнул, что у корпорации произошел сбой. Он добавил, что число таких инцидентов увеличивается у всех компаний, поскольку идет экономия на инфраструктуре и на серверах.

"Вчера они оптимизировали инфраструктуру, с этим связаны сбои. Сейчас уже у них все сервисы начали работать, они постепенно поднимаются. Я думаю, что в течение дня все заработает. Это не связано ни с какими санкциями и прочим. Это просто экономия на дата-центрах", – заключил Муртазин.

Ранее пользователи в России стали сообщать о сбое в работе приложения App Store. Также недоступны другие сервисы Apple. Некоторые пишут, что с такими проблемами столкнулись все российские операторы, за исключением МТС.

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