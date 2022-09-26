Приложение "ВКонтакте" и другие сервисы VK пропали из магазина AppStore

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Мобильное приложение социальной сети "ВКонтакте" пропало из магазина AppStore.

Как уточняет "Интерфакс", оно стало недоступно через поиск приложений в магазине для смартфонов на операционной системе iOS в понедельник вечером.

Отмечается, что также из AppStore исчезли и другие приложения экосистемы VK – почта Mail.ru, Облако Mail.ru, VK Клипы и VK Музыка.

Ранее сообщалось, что из магазина приложения AppStore был удален картографический сервис "2ГИС". В пресс-службе компании подчеркнули, что уже установленные приложения продолжат работать, а веб-версию адаптируют для использования в мобильных браузерах на устройствах Apple.

Накануне стало известно, что сайт sberbank.ru переведен на выпущенные Национальным удостоверяющим центром Минцифры РФ сертификаты шифрования. Установить их можно с помощью инструкций на сайте банка. Таким образом, клиентам будет обеспечен безопасный доступ к веб-ресурсам организации.