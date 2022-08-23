Россиян предупредили о возможной потере доступа к данным в зарубежных соцсетях

11:17
Фото: depositphotos/carballo
Пользователи зарубежных приложений и соцсетей из России могут потерять доступ к своим данным в них из-за санкций со стороны недружественных стран, сообщает ТАСС.
Научно-технический центр "Главный радиочастотный центр", подведомственный Роскомнадзору, провел исследование и выявил основные угрозы использования иностранных мессенджеров в условиях санкций.
Речь идет о потере доступа к сервису и хранящимся на его серверах данных, утечке персональных данных россиян и их неправомерном использовании, распространении противоправного, вводящего в заблуждение и оскорбляющего контента.
Все эти угрозы связаны с тем, что в условиях санкций владельцы мессенджеров и других приложений могут в одностороннем порядке отказаться от обязательств, предусмотренных пользовательским соглашением. Также они могут предвзято трактовать правовые нормы против российских пользователей.
В связи с этим специалисты рекомендуют отказаться от использования таких платформ или сократить количество персональных данных, которые они обрабатывают. В качестве аналогов иностранных мессенджеров эксперты советуют использовать отечественные онлайн-платформы со схожим функционалом.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости создания российской платформы для скачивания приложений для смартфонов. Сделать это нужно на фоне возможного прекращения деятельности AppStore и Google Play в РФ.
В марте платформы AppStore и Google Play ограничили свою деятельность в РФ. Google ограничил покупку приложений в Play Market для пользователей из России из-за нарушений работы платежных систем. Оплачивать новые подписки россияне больше не могут, однако доступ к ранее приобретенным приложениям сохранился.
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