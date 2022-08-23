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17:08

ВТБ предупредил о мошеннических предложениях по установке iOS-приложения банка

технологии

Фото: depositphotos/bedobedo

ВТБ фиксирует в Сети мошеннические предложения по восстановлению мобильного приложения банка из AppStore. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Подобные предложения стали распространяться сегодня в телеграм-каналах. Авторы рассылок предлагают установить приложение через сертификаты и под ключ. <...> Подобная практика является нелегальной и не дает гарантий установки прежней версии приложения", – говорится в сообщении.

В кредитной организации полагают, что злоумышленники могут использовать данную схему в своих целях. Так, мошенник может перестать выходить на связь, получив оплату, или пользователь передаст ему свои личные данные – логин и пароль от мобильного банка. Для избежания рисков пользователям устройств Apple рекомендуется использовать web-версию банковского клиента.

Между тем владельцы Android-устройств по-прежнему могут пользоваться приложением "ВТБ Онлайн". Его можно скачать с официального сайта банка, а также из магазинов приложений.

Ранее стало известно, что приложение "СБОЛ", аналог "Сбербанка Онлайн", а также "Прайм баланс", которое выступало аналогом для ВТБ, нельзя скачать в App Store. Пользователи больше не могут найти приложения по их названиям.

Приложение "СБОЛ" удалили из App Store

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