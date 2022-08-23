Приложения "СБОЛ" и "Прайм баланс" удалили из App Store

Фото: Москва 24/Дмитрий Макляков

Приложение "СБОЛ", которое являлось аналогом "Сбербанка Онлайн", больше нельзя скачать в App Store.

Пользователи не могут найти приложение по названию разработчика или самого сервиса, а при попытке перейти на него из Google появляется сообщение о том, что это приложение недоступно. Из магазина также пропало приложение "Прайм баланс", которое выступало аналогом для ВТБ.

Однако отмечается, что сервис "СБОЛ" продолжает работу.

16 августа стало известно, что аналог приложения "Сбербанк Онлайн" появился в AppStore. Разработка получила название "СБОЛ", а ее автором выступила компания "Открытые ИТ-решения".

В свою очередь, директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков допустил, что Apple оперативно удалит приложение для iOS из своего магазина.

Отдельно специалист отметил, что попытки банков, подпавших под европейские и американские санкции, создать приложения под другими названиями или от других разработчиков открывают широкие возможности для мошенников.