Приложения "СБОЛ" и "Прайм баланс" удалили из App Store

10:50
Фото: Москва 24/Дмитрий Макляков
Приложение "СБОЛ", которое являлось аналогом "Сбербанка Онлайн", больше нельзя скачать в App Store.
Пользователи не могут найти приложение по названию разработчика или самого сервиса, а при попытке перейти на него из Google появляется сообщение о том, что это приложение недоступно. Из магазина также пропало приложение "Прайм баланс", которое выступало аналогом для ВТБ.
Однако отмечается, что сервис "СБОЛ" продолжает работу.
16 августа стало известно, что аналог приложения "Сбербанк Онлайн" появился в AppStore. Разработка получила название "СБОЛ", а ее автором выступила компания "Открытые ИТ-решения".
В свою очередь, директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков допустил, что Apple оперативно удалит приложение для iOS из своего магазина.
Отдельно специалист отметил, что попытки банков, подпавших под европейские и американские санкции, создать приложения под другими названиями или от других разработчиков открывают широкие возможности для мошенников.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: