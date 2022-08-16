Эксперт допустил, что Apple оперативно удалит приложение "СБОЛ" для iOS

Фото: Москва 24/Дмитрий Макляков

Директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков допустил, что Apple оперативно удалит приложение "СБОЛ" для iOS из своего магазина приложений. Об этом сообщает РИА Новости.

"Есть вероятность, что это приложение будет удалено, посмотрим, под каким предлогом. В зависимости от того, насколько Apple посчитает приложение нарушающим их требования", – заявил эксперт.

По мнению Зыкова, "СБОЛ" может быть удален в течение нескольких дней.

Отдельно специалист отметил, что попытки банков, подпавших под европейские и американские санкции, создать приложения под другими названиями или от других разработчиков открывают широкие возможности для мошенников.

"Этим могут воспользоваться скамеры – мошенники, которые будут делать внешне похожие приложения, убеждать граждан, что это официальное приложение, и воровать деньги с их счетов", – уточнил Зыков.

16 августа стало известно, что аналог приложения "Сбербанк Онлайн" появился в AppStore. Разработка получила название "СБОЛ", а ее автором выступила компания "Открытые ИТ-решения".

12 апреля сообщалось, что приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS. Аналогичные ограничения были предприняты для версии под Android.

