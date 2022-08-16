Аналог приложения "Сбербанк онлайн" появился в AppStore

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Пользователям iOS стал доступен в App Store аналог приложения "Сбербанк онлайн". Об этом пишет "Интерфакс".

Компания "Открытые ИТ-решения" разработало новое приложение, которое получило название "СБОЛ". Чтобы начать им пользоваться, нужно ввести номер карты.

"Наши самые востребованные банковские сервисы теперь доступны для пользователей приложения, оно является безопасным и доступно для скачивания в AppStore", – прокомментировали в пресс-службе Сбербанка.

В начале апреля власти США приняли решение ввести полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-Банка. Аналогичные меры приняли в Великобритании.

12 апреля сообщалось, что приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS. Аналогичные ограничения были предприняты для версии под Android.

Позднее была ограничена и бесконтактная оплата картами "Мир" через SberPay. Отмечалось, что затруднение в работе сервиса связано с решением технического партнера банка.