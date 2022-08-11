Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества с онлайн-покупками

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В России набирает популярность новая мошенническая схема. Злоумышленники под видом продавцов просят пользователей совершить покупку в интернет-магазине с возвратом средств за небольшое вознаграждение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

Сначала мошенники возвращают потраченные средства. Когда сумма покупок становится выше, злоумышленники перестают возвращать деньги, предупредил Кузнецов.

"Распространение достаточно большое получила ситуация, когда телефонный мошенник уговаривает клиента помочь ему поднять свой рейтинг при продаже товаров", – рассказал Кузнецов.

По легенде продавец хочет увеличить свой рейтинг на интернет-площадках с помощью большого количества продаж. В качестве бонуса злоумышленник предлагает дополнительно выплатить от 4 до 5% от суммы покупки, сообщил эксперт.

Наиболее популярными, по мнению специалиста, остаются схемы с участием сотрудников полиции, когда на клиента якобы оформили кредит, и обманы с распродажами. Рост телефонного мошенничества сейчас приближается к уровню в начале года, заявил Кузнецов.

"С момента начала специальной военной операции 24 февраля мы зафиксировали нулевые показатели телефонного мошенничества, которые длились до конца марта. После этого мы фиксируем плавный рост мошенничества, которое уже достигло цифр, которые были на начало года. И плавный рост продолжается", – сказал он.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники стали предлагать клиентам застраховать свои денежные средства на едином межбанковском счете в ЦБ. В кредитной организации пояснили, что в новой схеме применяется социальная инженерия – психологическое манипулирование потенциальными жертвами.

В банке также отметили, что сначала мошенники обзванивают клиентов под видом сотрудников правоохранительных органов и сообщают о поступившем от ЦБ заявлении о компрометации персональных данных. При этом мошенники говорят, что списания произвели со счета не в определенном банке, а по единому внутрибанковскому.