Мошенники начали использовать голос Алисы для вымогания денег у россиян

17:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мошенники начали использовать голос Алиса для вымогания денег у россиян, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу "Яндекса".
Уточняется, что в последнее время от пользователей начали поступать жалобы на то, что им поступают звонки с заманчивыми предложениями, озвученные голосом, похожим на голосовой помощник Алиса от "Яндекса".
"Яндекс" предупреждает. Настоящая Алиса действительно умеет управляться с телефоном: отвечать на подозрительные звонки, записывать разговоры и присылать расшифровки. Но она никогда и никому не будет звонить сама", – сообщили в пресс-службе.
В компании добавили, что номера телефонов, с которых поступают подобные звонки, заносятся в черный список, однако мошенники постоянно их меняют.
Ранее специалисты Банка России сообщили о новом виде мошенничества, который позволяет получить дистанционный доступ к банковским картам жертв. По данным ЦБ, злоумышленники обзванивают клиентов и представляются сотрудниками службы поддержки оператора сотовой связи, а затем сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать. Чтобы избежать этого, человеку предлагают набрать на телефоне комбинацию цифр. В результате он подключает переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с СМС-кодами от банка, на номера злоумышленников.
"Жизнь в большом городе": банковские мошенники
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