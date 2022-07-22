Почти 90% бесплатных VPN уличили в краже информации пользователей

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Доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин предостерег, что значительная часть популярных бесплатных VPN-сервисов не является безопасной. Об этом сообщает "Лента.ру".
По словам эксперта, такая ситуация касается почти 90% от общего числа VPN-приложений. Чаще всего программное обеспечение передает данные о пользователях третьим лицам. Кроме того, в 20% случаев сервисы не скрывают реальный IP-адрес клиентов.
"Разработчики и зарубежные магазины приложений либо не информируют клиентов о потенциальной угрозе, либо помещают условия политики конфиденциальности в труднодоступные локации внутри программы", – подчеркнул Кашкин.
Специалист заявил, что пользователи не вполне понимают, что использование VPN зачастую ставит под угрозу их безопасность, причем как финансовую, так и личную. Подобные сервисы в 87% случаев перехватывают трафик клиентов, в 39% устанавливают стороннее мобильное программное обеспечение.
Наибольшая уязвимость отмечается именно при пользовании бесплатных VPN-приложений, в то время как платные программы демонстрируют высокий уровень безопасности сохранности персональных данных пользователей. Однако даже в таких случаях полная анонимность не предоставляется.
Ранее Банк России призвал отключать VPN-сервисы в момент получения финансовых услуг через интернет, чтобы не стать жертвой мошенников. По словам директора департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха, участившиеся случаи обмана связаны с ростом числа мошеннических сайтов.
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