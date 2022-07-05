Россиян предупредили о способности VPN следить за смартфонами и компьютерами

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VPN-сервисы могут представлять опасность для смартфонов и персональных компьютеров, рассказал доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.
По его словам, в процессе работы с такими сервисами ряд данных становится доступен третьим лицам. Например, IP-адрес веб-сайта, к которому человек подключается, а также время подключения и объем переданных данных. Эксперт указал, что подобная информация является довольно общей и слабо персонализированной, однако VPN-сервис может вести журнал с информацией о конкретных подключениях и отслеживать данные о конкретных загруженных файлах, местоположениях, веб-сайтах.
Кроме того, продолжил Кашкин, если не использовать специализированные средства защиты ПК, то при использовании VPN возможно заражение системы различными вирусами. При использовании таких серверов эксперт посоветовал не заходить в личные кабинеты банковских сайтов и портала "Госуслуги". Кроме того, специалист не советует при подключенном VPN совершать онлайн-покупки, поскольку данные карты могут быть перехвачены злоумышленниками.
Кашкин также рассказал, что каждый пользователь может самостоятельно проверить, насколько выбранный сервис VPN обеспечивает конфиденциальность данных. Например, зашифровывает ли IP-адрес.
"Например, чтобы узнать свой IP-адрес, введите в поисковой системе "Яндекс" запрос "мой ip" или воспользуйтесь сторонними сервисами. Вам покажут не только сам адрес, но и расположение, определяемое по IP-адресу. Если показанное местоположение совпадает с вашим физическим расположением, значит, VPN не справляется со своей задачей", – приводит его слова агентство "Прайм".
Помимо этого, добавил Кашкин, часто использование VPN означает то, что интернет-трафик пользователя перенаправляется на анонимные DNS-сервисы, которые позволяют преобразовывать IP-адреса в вид цифр в привычные доменные имена в виде букв. Проверить утечку доменных имен DNS, по его словам, можно самостоятельно. Для этого необходимо зайти на сервисы Hidester DNS Leak Test, DNSLeak.com или DNS Leak Test. Если в результатах отобразится сервис интернет-провайдера пользователя, то VPN также не защищает анонимность.
Ранее киберэксперт предупредил россиян об опасности использования бесплатных VPN. По его словам, подобные сервисы собирают и передают третьим лицам – иногда и мошенникам – личную информацию пользователей. Как итог в руках злоумышленников могут оказаться пароли от банковских приложений и почтовых ящиков.
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