В ЦБ объяснили опасность использования VPN при получении финансовых услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россиян призвали отключать VPN-сервисы в момент получения финансовых услуг через интернет, чтобы не стать жертвой мошенников, сообщает "Газета.ру".

Как рассказал директор департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, в последние месяцы ЦБ активизировал блокировку российских мошеннических интернет-ресурсов, поэтому злоумышленники стали регистрировать домены своих сайтов в зонах .com и .org.

Он подчеркнул, что "черные кредиторы" и другие мошенники предлагают свои услуги как будто из-за рубежа, хотя физически они находятся в России. По его словам, зарубежные сайты блокировать намного сложнее.

Лях рассказал, что сайт могут заблокировать в России, однако пользователь с включенным VPN может обойти эту блокировку и не обратить внимание на предупреждение Банка России.

"Поэтому, пользуясь финансовыми услугами, отключайте VPN на это время. Это поможет вам избежать финансовых потерь", – призвал он.

Ранее эксперт Иван Самойленко рассказал, в какие приложения опасно заходить с включенным VPN. Речь идет об электронной почте, онлайн-банке, соцсетях, приложениях для вызова такси и заказа товаров и продуктов.

