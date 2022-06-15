В ЦБ объяснили опасность использования VPN при получении финансовых услуг

15:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россиян призвали отключать VPN-сервисы в момент получения финансовых услуг через интернет, чтобы не стать жертвой мошенников, сообщает "Газета.ру".
Как рассказал директор департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, в последние месяцы ЦБ активизировал блокировку российских мошеннических интернет-ресурсов, поэтому злоумышленники стали регистрировать домены своих сайтов в зонах .com и .org.
Он подчеркнул, что "черные кредиторы" и другие мошенники предлагают свои услуги как будто из-за рубежа, хотя физически они находятся в России. По его словам, зарубежные сайты блокировать намного сложнее.
Лях рассказал, что сайт могут заблокировать в России, однако пользователь с включенным VPN может обойти эту блокировку и не обратить внимание на предупреждение Банка России.
"Поэтому, пользуясь финансовыми услугами, отключайте VPN на это время. Это поможет вам избежать финансовых потерь", – призвал он.
Ранее эксперт Иван Самойленко рассказал, в какие приложения опасно заходить с включенным VPN. Речь идет об электронной почте, онлайн-банке, соцсетях, приложениях для вызова такси и заказа товаров и продуктов.
Роскомнадзор подтвердил блокировку VPN-сервисов в РФ
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