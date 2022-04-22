Эксперт рассказал, когда нельзя включать VPN-сервисы

05:17
Фото: depositphotos/DragonImages
При включенном VPN не стоит открывать некоторые приложения и сайты, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity Александр Вураско.
Эксперт рекомендовал не включать VPN при доступе к электронной почте или финансовой информации. Даже с учетом того, что обмен информацией, в частности, с банковскими приложениями, происходит в шифрованном виде, все равно остаются риски компрометации.
По словам специалиста, тот, кто контролирует VPN-сервер, может контролировать и трафик, поэтому важен доверенный провайдер. Вураско посоветовал выбирать платные варианты и те сервисы, которые много лет присутствуют на рынке.
При этом, эксперт пояснил, что мошенники часто привлекают потенциальных пользователей бесплатными услугами или низкими ценами. Они могут дополнительно монетизировать данные пользователей, даже не уведомляя их об этом.
Ранее директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская предупредила, что при скачивании VPN-сервиса стоит задуматься о том, не принесет ли он больше вреда, чем пользы. По словам специалиста, речь идет о возможности заражения пользовательских устройств вредоносным ПО.
В свою очередь, в компании по кибербезопасности Angara Security предупредили о том, что при оплате через непроверенный VPN на сайтах с аббревиатурой http в адресной строке платежные данные – пароли, логины и реквизиты банковских карт – могут быть получены провайдером VPN. Эксперты объяснили, если оплата происходит через ресурсы с http с включенным недоверенным VPN, то трафик будет следовать через сторонние неподконтрольные сервера.
Введение для пользователей ответственности за использование VPN бесперспективно – Хинштейн
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: