Эксперт рассказал, когда нельзя включать VPN-сервисы

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При включенном VPN не стоит открывать некоторые приложения и сайты, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity Александр Вураско.

Эксперт рекомендовал не включать VPN при доступе к электронной почте или финансовой информации. Даже с учетом того, что обмен информацией, в частности, с банковскими приложениями, происходит в шифрованном виде, все равно остаются риски компрометации.

По словам специалиста, тот, кто контролирует VPN-сервер, может контролировать и трафик, поэтому важен доверенный провайдер. Вураско посоветовал выбирать платные варианты и те сервисы, которые много лет присутствуют на рынке.

При этом, эксперт пояснил, что мошенники часто привлекают потенциальных пользователей бесплатными услугами или низкими ценами. Они могут дополнительно монетизировать данные пользователей, даже не уведомляя их об этом.

Ранее директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская предупредила, что при скачивании VPN-сервиса стоит задуматься о том, не принесет ли он больше вреда, чем пользы. По словам специалиста, речь идет о возможности заражения пользовательских устройств вредоносным ПО.

В свою очередь, в компании по кибербезопасности Angara Security предупредили о том, что при оплате через непроверенный VPN на сайтах с аббревиатурой http в адресной строке платежные данные – пароли, логины и реквизиты банковских карт – могут быть получены провайдером VPN. Эксперты объяснили, если оплата происходит через ресурсы с http с включенным недоверенным VPN, то трафик будет следовать через сторонние неподконтрольные сервера.

