В России не готовят мер ответственности за использование VPN – Клишас

03:28
Фото: depositphotos/tatsianama
Российские законодатели не разрабатывают мер ответственности за использование сервисов VPN, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Об этом сообщает газета "Известия".
"Я считаю, что если государство принимает решение о блокировке, то оно должно ее обеспечить. Ответственности для людей сейчас нет, и мы <...> ее не разрабатываем", – сказал сенатор.
В конце марта Клишас не исключал, что в России могут ввести запрет на использование сервисов для обхода блокировок интернет-ресурсов. При этом он отмечал, что даже в случае введения соответствующих ограничений граждан РФ за использование VPN наказывать не будут.
До этого глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил о бесперспективности введения в России ответственности за использование VPN-сервисов.
По словам парламентария, подобная мера не дала бы никакого эффекта. В то же время он отметил, что депутаты будут готовы рассмотреть подобную инициативу, если она поступит от российского правительства.
Введение для пользователей ответственности за использование VPN бесперспективно – Хинштейн
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: