В России не готовят мер ответственности за использование VPN – Клишас

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Российские законодатели не разрабатывают мер ответственности за использование сервисов VPN, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Об этом сообщает газета "Известия".

"Я считаю, что если государство принимает решение о блокировке, то оно должно ее обеспечить. Ответственности для людей сейчас нет, и мы <...> ее не разрабатываем", – сказал сенатор.

В конце марта Клишас не исключал, что в России могут ввести запрет на использование сервисов для обхода блокировок интернет-ресурсов. При этом он отмечал, что даже в случае введения соответствующих ограничений граждан РФ за использование VPN наказывать не будут.

До этого глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил о бесперспективности введения в России ответственности за использование VPN-сервисов.

По словам парламентария, подобная мера не дала бы никакого эффекта. В то же время он отметил, что депутаты будут готовы рассмотреть подобную инициативу, если она поступит от российского правительства.

