Хинштейн назвал бесперспективным введение наказания за использование VPN

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Введение в России ответственности за использование VPN-сервисов является бесперспективной мерой, заявил председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн ТАСС.

"Я считаю, что введение ответственности для пользователей за использование VPN неперспективно, с точки зрения результативности не даст никакого эффекта, кроме обратного", – сказал депутат.

В то же время Хинштейн отметил, что это его личная точка зрения. По его словам, если кабмин представит иное мнение о введении данной меры, депутаты Госдумы будут готовы ее рассмотреть.

Ранее Хинштейн выразил надежду, что полной блокировки YouTube в России не будет. По его словам, от блокировки видеохостинга пострадают российские пользователи.

Он отметил, что де-юре решение по данному вопросу стоит за нашими властями, однако де-факто оно зависит в первую очередь от самого YouTube.

