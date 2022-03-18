Хинштейн выразил надежду, что YouTube не будет заблокирован

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Полной блокировки YouTube в России не будет. Такую неджду высказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

По его словам, от блокировки видеохостинга пострадают российские пользователи.

"Да, де-юре – решение за нашими властями: прокуратурой, Роскомнадзором. Однако де-факто – оно зависит в первую очередь от самого YT, а точнее – от владеющей им корпорации Google", – написал в своем телеграм-канале Хинштейн.

Ранее близкий к Роскомнадзору источник рассказал РИА Новости, что YouTube могут заблокировать в России до конца следующей недели. По словам собеседника агентства, это может случиться с высокой степенью вероятности. При этом некоторые ограничения якобы могут ввести уже сегодня, 18 марта.

До этого Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение угроз в адрес россиян в YouTube. В ведомстве отметили, что в последние недели компании Meta и Google ведут целенаправленную кампанию по дискредитации Вооруженных сил России, средств массовой информации и общественных деятелей.

