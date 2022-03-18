YouTube в России могут заблокировать до конца недели – СМИ

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Фото: depositphotos/Djemphoto
Роскомнадзор может заблокировать в России видеохостинг YouTube до конца следующей недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий к ведомству источник.
По словам собеседника агентства, это может случиться с высокой степенью вероятности. При этом некоторые ограничения якобы могут ввести уже сегодня, 18 марта.
"Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась Meta, я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу", – считает источник.
Первый зампред комитета по информационной политике Сергей Боярский, в свою очередь, рассказал радиостанции "Говорит Москва", что на данный момент ему ничего неизвестно про это, однако он не исключил такой возможности из-за "развития событий на цифровом фронте".
Ранее Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение угроз в адрес россиян в YouTube. В ведомстве отметили, что в последние недели компании Meta и Google ведут целенаправленную кампанию по дискредитации Вооруженных сил России, средств массовой информации и общественных деятелей.
До этого Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России. Решение о блокировке было принято из-за снятия запретов в Facebook и Instagram на призывы к насилию против российских военных.
РКН потребовал от Google прекратить распространение угроз в адрес россиян на YouTube
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