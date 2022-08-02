Эксперт рассказал о правилах общения с телефонными мошенниками

Россиян предупредили об активизировавшихся летом телефонных мошенниках. Причем аферисты придумывают все новые схемы и трюки по выманиванию у своих жертв денег. Разбираемся, как вести себя в беседе с незнакомцем, а также какую информацию ни в коем случае нельзя раскрывать.



Подозрительный звонок

Телефонные аферисты начали использовать новую схему по выманиванию денег у россиян. Об этом предупредил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. "Звонок поступает с телефонного номера с кодом Московского региона – 495. Причем ни по определителю номера, ни по базе нежелательных или спам-звонков номер не маркируется", – уточнил он.

При ответе на звонок голосовой помощник сообщает человеку, что в банк пришла заявка на смену номера телефона клиента. Для подтверждения операции потенциальной жертве предлагают нажать "1", в обратном случае – "2". Далее независимо от выбора цифры разговор переводится на лжеспециалиста банка. "Тот называет имя клиента и сообщает о наличии заявки на изменение телефонного номера. Чтобы все уточнить, предлагает дождаться СМС от банка", – указал эксперт.

Спустя минуту потенциальной жертве присылают СМС с просьбой ввести код для подтверждения изменения телефона. При этом сообщение приходит с номера, с которого поступают настоящие оповещения от банка.





Иван Соловьев заслуженный юрист РФ Ни в коем случае не вводите код из этого СМС, не продолжайте разговор с мошенниками, так как их единственная цель – денежные средства, размещенные на ваших счетах. Будьте бдительны.

Вместе с тем трендом летнего сезона эксперты называют схему, когда телефонные аферисты набирают клиентам банков через мессенджеры вроде WhatsApp. По подсчетам специалистов, подобный трюк использует каждый третий злоумышленник. Задачу мошенникам упрощает то, что по таким каналам связи их труднее отследить.

Ранее граждан предупредили, что телефонные аферисты начали представляться не только сотрудниками полиции, прокуратуры и ФСБ, но и работниками сотовых операторов. В разговоре мошенник пытается убедить человека, что неизвестные подключили к его номеру несанкционированную переадресацию. Схема подразумевает, что клиент самостоятельно "отключит" эту функцию, введя на устройстве короткую команду.

В реальности после этого все приходящие на номер жертвы СМС, в том числе одноразовые пароли, начнут поступать на телефон афериста. Зачастую потерпевшими от этой уловки становятся люди, чьи платежные данные уже были скомпрометированы. При наличии номера банковской карты, CVV-кода и возможности распоряжаться одноразовым паролем злоумышленник способен расплачиваться в интернете от имени жертвы. Кроме того, получить доступ ко всем счетам в интернет-банке после регистрации в личном кабинете.



"Их задача – вывести человека"

По данным "Лаборатории Касперского", с середины марта 2022 года доля пользователей в России, которым поступали звонки с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество, начала расти и к концу мая достигла 12,8%. Руководитель инфраструктуры Kaspersky Who Calls (определитель номера от "Лаборатории Касперского") Дмитрий Швецов в беседе с Москвой 24 дал советы, как себя вести при телефонном разговоре с неизвестным абонентом.





Дмитрий Швецов руководитель инфраструктуры Kaspersky Who Calls Если во время разговора или звонка от робота у вас возникли сомнения, лучше его сразу завершить и положить трубку. Если переживаете за сохранность своих данных и денег, можно самостоятельно перезвонить в организацию, сотрудником которой представился звонящий. По номеру, который доступен на официальном сайте, но не стоит перезванивать на тот же номер, с которого поступил вызов.

По словам эксперта, заподозрить в собеседнике телефонного мошенника можно, если во время разговора мнимый сотрудник банка или другой организации попросит предоставить конфиденциальную информацию. Например, данные карты, код из СМС или push-уведомления. Также мошенники в ходе разговора зачастую требуют выполнить какие-либо операции быстро, не дают времени подумать или начинают запугивать и угрожать.

"Их задача – вывести человека из равновесия, вынудить тем или иным образом совершить нужное им действие: поделиться конфиденциальными данными, снять деньги из банкомата, установить на устройство ПО", – добавил Швецов.

Специалист призвал ни в коем случае не сообщать третьим лицам конфиденциальную информацию. В частности, учетные данные от аккаунтов, паспортные и платежные сведения, одноразовый код из СМС и push-уведомлений. Притворяясь сотрудниками банков, злоумышленники могут делать вид, что они якобы уже обладают нужной информацией, но хотят ее проверить. Не стоит вестись на эту уловку, заключил Швецов.

