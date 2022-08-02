Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

Фото: depositphotos/stockasso

В период летних отпусков активизировались телефонные мошенники, которые используют новый вид обмана россиян, рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

По его словам, речь идет о звонках с номера с кодом московского региона – 495, при этом ни по определителю номера, ни по базе нежелательных или спам-звонков данный номер не маркируется, предупредил эксперт.

При поднятии трубки человек слышит характерный звук голосового помощника, продолжил юрист, который сообщает, что в банк якобы поступила заявка на изменение телефонного номера, затем человека просят нажать какую-либо цифру, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию.

"Какую бы цифру человек ни нажал, а также в случае, если не будет нажата никакая цифра, после музыкального проигрышах звонок переводится на "сотрудника банка". Тот называет имя клиента и сообщает о наличии заявки на изменение телефонного номера. Чтобы все уточнить, предлагает дождаться смс от банка", – сказал Соловьев в беседе с RT.

Буквально через минуту, добавил юрист, с номера, с которого обычно приходят настоящие банковские оповещения, приходит СМС с просьбой ввести код для подтверждения изменения телефона. Эксперт подчеркнул, что ни в коем случае нельзя вводить код из полученного СМС, поскольку целью злоумышленников являются банковские счета.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко рассказала, что мошенники стали чаще использовать для создания баз потенциальных жертв социологические опросы и различные исследования.

