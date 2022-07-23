Россиянам рассказали, как мошенники собирают данные под видом соцопросов

Фото: depositphotos/adam_r
Мошенники стали чаще использовать для создания баз потенциальных жертв социологические опросы и различные исследования, предупредила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко.
"Использование методов социальной инженерии позволяет мошенникам и собирателям данных получить эти сведения из простой беседы или онлайн-опроса и сделать предварительные выводы о психологическом портрете человека и его "привлекательности" для дальнейшего обмана", – приводит ее слова РИА Новости.
По словам эксперта, данный метод удобен для злоумышленников тем, что россияне стали с большей настороженностью относиться к звонкам и электронным письмам с запросами, в которых упоминаются данные банковского счета, поэтому охотнее соглашаются участвовать в разного рода социологических опросах.
Таким образом, пояснила Дайнеко, в базах появляются не только сведения о документах потенциальной жертвы, но и оценочная характеристика внушаемости и доверчивости человека. Информация о личностных характеристиках, рассказала эксперт, является для злоумышленников ценной.
Ранее специалисты Банка России сообщили о новом виде мошенничества, который позволяет получить дистанционный доступ к банковским картам жертв. По данным ЦБ, злоумышленники обзванивают клиентов и представляются сотрудниками службы поддержки оператора сотовой связи, а затем сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать. Чтобы избежать этого, человеку предлагают набрать на телефоне комбинацию цифр. В результате он подключает переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с смс-кодами от банка, на номера злоумышленников.
"Жизнь в большом городе": банковские мошенники
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: