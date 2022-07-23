Россиянам рассказали, как мошенники собирают данные под видом соцопросов

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Мошенники стали чаще использовать для создания баз потенциальных жертв социологические опросы и различные исследования, предупредила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко.

"Использование методов социальной инженерии позволяет мошенникам и собирателям данных получить эти сведения из простой беседы или онлайн-опроса и сделать предварительные выводы о психологическом портрете человека и его "привлекательности" для дальнейшего обмана", – приводит ее слова РИА Новости.

По словам эксперта, данный метод удобен для злоумышленников тем, что россияне стали с большей настороженностью относиться к звонкам и электронным письмам с запросами, в которых упоминаются данные банковского счета, поэтому охотнее соглашаются участвовать в разного рода социологических опросах.

Таким образом, пояснила Дайнеко, в базах появляются не только сведения о документах потенциальной жертвы, но и оценочная характеристика внушаемости и доверчивости человека. Информация о личностных характеристиках, рассказала эксперт, является для злоумышленников ценной.

Ранее специалисты Банка России сообщили о новом виде мошенничества, который позволяет получить дистанционный доступ к банковским картам жертв. По данным ЦБ, злоумышленники обзванивают клиентов и представляются сотрудниками службы поддержки оператора сотовой связи, а затем сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать. Чтобы избежать этого, человеку предлагают набрать на телефоне комбинацию цифр. В результате он подключает переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с смс-кодами от банка, на номера злоумышленников.

