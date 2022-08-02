Россиянам рассказали о новой схеме мошенников

14:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Каждый третий телефонный мошенник звонит клиентам банков через мессенджеры WhatsApp и Viber. Схему назвали трендом летнего сезона. Об этом сообщили в Forbes со ссылкой на исследование ВТБ.
"Отследить злоумышленников в таких каналах гораздо труднее из-за отсутствия антиспама и антимошеннических фильтров", – сообщил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
По его словам, сотрудники банков не станут звонить клиентам через мессенджеры. Подобные звонки, отметил Чугунов, скорее всего, совершаются с целью получить личную информацию и украсть денежные средства.
Эксперт подчеркнул, что мошенники могут звонить не только с российских, но и с иностранных номеров.
Ранее россиян предупредили еще об одном виде телефонного мошенничества. Речь идет о звонках с номера с кодом московского региона 495, при этом ни по определителю номера, ни по базе нежелательных или спам-звонков данный номер не маркируется, предупредил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
При поднятии трубки человек может услышать характерный звук голосового помощника, который сообщает, что в банк якобы поступила заявка на изменение телефонного номера, затем человека попросят нажать какую-либо цифру, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию.
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