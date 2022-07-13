В России с начала года резко выросло количество Telegram-мошенников – ЦБ

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Фото: depositphotos/Mactrunk
В первую половину 2022 года в России резко увеличилось число Telegram-мошенников, крадущих средства россиян с помощью мессенджера. Это следует из аналитического доклада Центробанка, посвященного противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Как пояснил регулятор, речь идет о так называемых хайп-проектах, мимикрирующих под фонды коллективных инвестиций. Злоумышленники действуют исключительно на просторах Telegram. Пользователям предлагают вкладываться в сомнительные интернет-проекты, а для изъятия их средств используются боты, для начала работы с которыми достаточно написать сообщение. В связи с этим ЦБ рекомендует гражданам не подписываться на анонимные каналы.
Также Банк России обратил внимание на трехкратный рост нелегальных кредиторов в период с апреля по июнь по сравнению с началом года. Такие мошенники работают преимущественно через Telegram или специальные сайты, которые содержат объявления от якобы частных лиц о предоставлении займов. За шесть месяцев регулятор выявил 186 случаев незаконного кредитования под видом микрофинансовой организации.
В первом полугодии выросло и число проектов, предлагающих инвестиции в криптовалюты и псевдокриптовалюты. На них пришлось 56% от всех выявленных финансовых пирамид – 537 проектов. Кроме того, мошенники стали часто создавать пирамиды, представляющие из себя экономические игры.
Эксперт по кибербезопасности Дмитрий Галов ранее предупредил россиян об опасности использования ботов в Telegram. По его мнению, они могут сливать личные данные пользователей. Перед передачей конфиденциальных данных боту пользователю необходимо быть уверенным в его подлинности, отметил специалист.
Популярные мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram наиболее интересны мошенникам
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