Клиентов Сбера предупредили об атаках мошенников

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В Сбербанке предупредили об участившихся случаях мошеннических атак на клиентов. Злоумышленники похищают личные данные от имени сотовых операторов. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

"В последнее время телефонные мошенники действуют не только от имени полиции, прокуратуры и ФСБ, но и от имени работников телекоммуникационных компаний. Мнимый "представитель сотового оператора" сообщает потенциальной жертве, что неизвестные якобы подключили к ее номеру несанкционированную переадресацию. Далее злоумышленник убеждает собеседника, что для отключения этой функции необходимо ввести на устройстве короткую команду", – прокомментировали в пресс-службе банка.

Чаще всего атаки совершаются на жертв, которые ввели данные на фишинговых сайтах. В таком случае у мошенника уже есть номер и CVV-код карты.

После того как клиент банка введет команду на телефоне, СМС, в том числе и с одноразовыми паролями, будут направляться на номер злоумышленника. При этом сообщения не будут дублироваться законному владельцу, что может привести к еще большим денежным потерям.

Ранее стало известно, что за месяц число DDoS-атак на системы Сбербанка снизилось. По словам заместителя председателя правления кредитной организации Станислава Кузнецова, банк до этого подвергался атакам злоумышленников регулярно, однако в настоящее время такие действия в отношении Сбера становятся бесполезными, так как специалисты отражают все заблаговременно.