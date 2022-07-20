Клиентов Сбера предупредили об атаках мошенников

12:51
Фото: depositphotos/Goodluz
В Сбербанке предупредили об участившихся случаях мошеннических атак на клиентов. Злоумышленники похищают личные данные от имени сотовых операторов. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
"В последнее время телефонные мошенники действуют не только от имени полиции, прокуратуры и ФСБ, но и от имени работников телекоммуникационных компаний. Мнимый "представитель сотового оператора" сообщает потенциальной жертве, что неизвестные якобы подключили к ее номеру несанкционированную переадресацию. Далее злоумышленник убеждает собеседника, что для отключения этой функции необходимо ввести на устройстве короткую команду", – прокомментировали в пресс-службе банка.
Чаще всего атаки совершаются на жертв, которые ввели данные на фишинговых сайтах. В таком случае у мошенника уже есть номер и CVV-код карты.
После того как клиент банка введет команду на телефоне, СМС, в том числе и с одноразовыми паролями, будут направляться на номер злоумышленника. При этом сообщения не будут дублироваться законному владельцу, что может привести к еще большим денежным потерям.
Ранее стало известно, что за месяц число DDoS-атак на системы Сбербанка снизилось. По словам заместителя председателя правления кредитной организации Станислава Кузнецова, банк до этого подвергался атакам злоумышленников регулярно, однако в настоящее время такие действия в отношении Сбера становятся бесполезными, так как специалисты отражают все заблаговременно.
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