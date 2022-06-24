Сбербанк введет комиссию за переводы на карты других банков через приложение

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
С июля Сбербанк будет взимать комиссию за переводы на карты других кредитных организаций с использованием их сайтов и мобильных сервисов. Об этом сообщается на сайте Сбера.
Уточняется, что комиссия будет взиматься, когда в приложении другого банка выбирается функция пополнения счета с карты другой организации и вводятся данные карты Сбербанка.
Комиссия определена в размере 1,25%. Для счетов в другой валюте сумму будут пересчитывать по курсу банка в валюту счета. Минимальная сумма комиссии будет равна 1 доллару или 1 евро, максимальная – 3.
До этого в Сбербанке перечислять деньги на карты других банков в других приложениях можно было бесплатно. В настоящее время, по словам представителя банка, было доработано большинство сервисов и продуктов, которые в полной мере закрывают все потребности пользователей.
"Сейчас мы приводим тарификацию по этим операциям в соответствие с практикой других банков, которые давно ограничили такие переводы комиссией", – пояснили в Сбере.
Ранее руководитель Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк вернул возможность платежей по внешнеторговым договорам в китайских юанях.
Кроме того, до этого стало известно и о том, что Сбербанк собирается вернуть возможность бесконтактной оплаты с помощью SberPay для пользователей Android в IV квартале. Однако для тех, кто пользуется Apple, в ближайшее время сервис вернуть не получится ввиду того, что это закрытая система.
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