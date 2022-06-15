Сбербанк вернет сервис бесконтактной оплаты для пользователей Android в IV квартале

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Сбербанк вернет возможность бесконтактной оплаты с помощью SberPay для пользователей Android в IV квартале, сообщил РИА Новости первый заместитель главы правления организации Кирилл Царев.

"У нас есть SberPay как способ интернет-платежей, он продолжает работу, и мы видим рост пользователей. А в четвертом квартале мы планируем вернуть на Android SberPay как способ оплаты телефоном", – отметил Царев.

Однако он уточнил, что для тех, кто пользуется Apple, в ближайшее время сервис вернуть не получится ввиду того, что это закрытая система.

Царев напомнил, что на сегодняшний день пользователи смартфонов на базе iOS могут оплачивать покупки и услуги, используя SberPay QR.

"Мы активно развиваем данные методы оплаты телефоном, и каждый день все больше партнеров подключают такой способ оплаты", – заключил он.

В начале апреля власти США приняли решение ввести полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-Банка. Аналогичные меры приняли в Великобритании.

12 апреля сообщалось, что приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS. Аналогичные ограничения были предприняты для версии под Android.

Позднее была ограничена и бесконтактная оплата картами "Мир" через SberPay. Отмечалось, что затруднение в работе сервиса связано с решением технического партнера банка.