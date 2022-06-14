Эксперт рассказал, что изменится для клиентов отключенных от SWIFT банков

Со вторника, 14 июня, Евросоюз отключает ряд российских банков от системы SWIFT. В частности, санкция затрагивает Сбербанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Россельхозбанк. Представители кредитных организаций уверяют, что ограничения практически никак не повлияют на их работу. Рассказываем, изменится ли что-либо для клиентов этих банков.



Новые ограничения для банков

В начале июня Евросоюз обнародовал шестой по счету пакет санкций, направленных против РФ. В частности, среди прочих мер было предусмотрено отключение с 14 июня нескольких отечественных банков от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Ограничение затронуло три крупных кредитных организации – Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ).



SWIFT – международная система передачи платежей между банками. За счет нее по надежным каналам происходит обмен данными между кредитными организациями о платежах, переводах денег и обмене ценными бумагами. SWIFT используется только на межбанковском уровне и является скорее инструментом электронного документооборота, а не платежной системой.



В Сбербанке сообщили, что организация работает в штатном режиме. Отмечается, что отключение от системы не меняет ситуацию, имеющуюся сейчас в международных расчетах. Операции внутри РФ продолжатся в стандартном режиме, поскольку от SWIFT они не зависят.

В пресс-службе Россельхозбанка пояснили, что введенные санкции не повлияют на качество обслуживания клиентов, в том числе ведущих внешнеэкономическую деятельность.





пресс-служба Россельхозбанка В российской банковской системе созданы необходимые условия для обеспечения бесперебойной автономной работы.

Представители МКБ отметили, что внутрироссийские операции после отключения от SWIFT будут происходить штатно. При этом могут вырасти сроки обработки при проведении платежей за рубеж.

"Все операции внутри России будут осуществляться так же быстро, как обычно, в том числе транзакции по картам, перевод денежных средств, оплата товаров и услуг", – объяснили в кредитной организации.

В марте от системы SWIFT уже были отключены семь отечественных кредитных организаций. Речь идет о ВТБ, ВЭБ.РФ, Совкомбанке, Новикомбанке, Промсвязьбанке, а также банках "Россия" и "Открытие".

На территории России работает собственная система передачи финансовых сообщений (СПФС), которую ранее создал ЦБ РФ как меру реагирования на риски возможного отключения отечественных финансовых организаций от SWIFT. Примечательно, что уже более 50 иностранных организаций также к ней присоединились.



Чего ждать клиентам?

Доктор экономических наук, проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин рассказал Москве 24, что никаких существенных изменений для клиентов банков не предвидится, переводы внутри страны продолжат работать, как и раньше.

"У нас создана своя система передачи финансовых сообщений, такая же система есть и в Китае. С точки зрения скорости расчетов этот способ, может быть, будет чуть медленнее, но не принципиально. К этой системе подключаются все новые игроки и зарубежные банки", – пояснил эксперт.





Андрей Марголин доктор экономических наук, проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Мы готовились к санкциям достаточно давно, и это сыграло свою роль. Если бы мы этого не ожидали, то вряд ли бы была создана такая система, которая позволяет безболезненно пережить эти и другие козни.

При этом эксперт порекомендовал тем клиентам банков, которые планируют уезжать в зарубежные поездки, взять с собой наличные деньги.

"Что касается зарубежных поездок, например в Турцию, то лучше перестраховаться и брать с собой наличные деньги. Так надежнее", – считает он.

Марголин добавил, что в случае возникших вопросов клиенты банков могут обратиться в службу поддержки организации, где им помогут решить проблему с любой операцией.

