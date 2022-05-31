В Сбербанке заявили, что отключение от SWIFT не повлияет на его работу

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Сбербанк работает в штатном режиме, отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Об этом сообщили в пресс-службе банка РИА Новости.

Как пояснили в кредитной организации, внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться в стандартном режиме.

Ранее лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт нефти из России. Шестой пакет санкций включает, в частности, отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.

3 мая Боррель заявил, что шестой пакет антироссийских санкций коснется импорта нефти и новых банков. Позже стало известно, что Евросоюз намерен отказаться от энергоносителей из РФ в течение полугода.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

