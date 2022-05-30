Премьер Венгрии назвал условие согласования шестого пакета санкций против России

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна поддержит шестой пакет санкций Евросоюза против России при обеспечении безопасности энергетических поставок.

"Мы готовы поддержать шестой пакет санкций, если будут гарантии для безопасности энергетических поставок в Венгрию", – приводит слова Орбана РИА Новости.

Он отметил, что при одобрении предыдущих пяти пактов санкций ЕС сначала принимал ограничения, а потом думал о последствиях.

"Теперь речь идет об энергетике, это рискованно, серьезно. Нам надо поменять наш подход: сначала решения, а потом санкции. До сих пор никаких решений нет", – сказал политик.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций против РФ.

До этого стало известно, что страны из-за серьезных разногласий не смогли разблокировать вопрос о нефтяном эмбарго против РФ. Говоря о том, смогут ли они преодолеть вето Венгрии, Боррель отметил, что есть государства, у которых больше проблем, чем у других, потому что они более зависимы от российской нефти.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

