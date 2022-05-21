Глава МИД Венгрии заявил, что экономика страны будет уничтожена без российского газа

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В условиях эмбарго на поставки российского газа экономика Венгрии окажется уничтожена, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу Fox News.

"Не говоря уже о том, что для технологического преобразования наших предприятий в целях переработки других видов нефти и газа, помимо российских, нам потребуются дополнительные инвестиции в размере 550 миллионов евро", – сказал Сийярто.

Кроме того, по словам главы венгерского МИД, в условиях полного отсутствия доступа к нефти из РФ Венгрии будет невозможно импортировать данный ресурс в достаточных объемах из других источников.

Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия поддержит эмбарго на российскую нефть только в том случае, если руководство Евросоюза предложит решение сопряженных с этим проблем. По словам главы венгерской дипломатии, принципиальная позиция его страны, которой она продолжит придерживаться на последующих переговорах по вопросу эмбарго, заключается в том, чтобы ограничения не распространялись на энергоносители, поступающие в Венгрию по трубопроводу.

Также турецкий экономист Эрдал Карагель заявил о расколе в Европе из-за вопроса поставок газа из России и энергозависимости от Москвы. Эксперт подчеркнул, что доля российского газа в корзине стран Евросоюза значительно отличается. Так, ФРГ покупает около 40% топлива, Италия – примерно 50%, а Франция – 25%. В то время как Испания или Великобритания зависят от этих поставок меньше.

В свою очередь, министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани заявил, что европейским энергетическим компаниям нужно временно разрешить оплачивать российский газ в рублях. По его словам, такое решение нужно принять, по крайней мере, на несколько месяцев, пока изучается правовая база и последствия.

