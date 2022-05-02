В Италии предложили временно разрешить компаниям Европы платить за газ РФ в рублях

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Европейским энергетическим компаниям нужно временно разрешить оплачивать российский газ в рублях. Об этом заявил министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани в интервью Politico.

По его словам, такое решение нужно принять, по крайней мере, на несколько месяцев, пока изучается правовая база и последствия.

Он выразил желание получить быстрое и четкое решение Еврокомиссии. Чинголани подчеркнул, что нефтяные и газовые компании не могут платить за энергоресурсы в рублях, а после получить обвинение в нарушении санкций.

"Но в то же время они не могут рисковать, не платя в рублях. Это долгосрочные контракты, издержки будут чрезвычайно высокими", – сказал министр.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе опустились до 1000 долларов за тысячу кубометров. Стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в момент открытия торговой сессии составляла 1052,9 доллара.

