Стоимость золота снизилась на 3% на фоне укрепления доллара

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Стоимость золота сильно снижается в первую торговую сессию мая на фоне укрепления доллара. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.41 по московскому времени цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex упала на 55,45 доллара (-2,9%), снизившись до 1857,12 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро при этом подешевел на 3,76%, до 22,157 доллара за унцию.

Доллар продолжает укрепляться по отношению к другим основным мировым валютам. По отношению к некоторым из них он торгуется у многолетних максимумов. Одна из причин подорожания американской валюты – ожидаемое ужесточение монетарной политики в США.

Складывающаяся ситуация оказывает ценовое давление на сырьевые товары. Наряду с золотом и серебром существенно падает стоимость меди, палладия и никеля.

Между тем, аналитики ANZ полагают, что спрос на надежные активы будет оставаться высоким из-за неопределенных перспектив роста экономики Китая. Эта ситуация в итоге может поддерживать котировки золота.

Ранее директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков рассказал, как правильно покупать золото. По его словам, приобретать драгоценный металл можно в любых формах и видах – от украшений, слитков и монет до обезличенных металлических счетов (ОМС) и вложений в инвестфонды. Однако у каждого из этих вариантов есть как преимущества, так и недостатки.