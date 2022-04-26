Россиянам рассказали, как грамотно покупать золото

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Директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков рассказал, что покупать золото можно в любых формах и видах – от украшений, слитков и монет до обезличенных металлических счетов (ОМС) и вложений в инвестфонды.

В то же время эксперт подчеркнул, что у каждого варианта есть свои преимущества и недостатки. Так, при покупке и продаже слитков инвестор скорее всего столкнется с большим спредом – разницей между котировками на покупку и на продажу.

"Слитки нужно хранить – это также дополнительные затраты. Их можно потерять, их могут физически отобрать, применив угрозы или насилие. Но при этом, владея слитками, инвестор никак не зависит от работоспособности финансовой инфраструктуры", – приводит слова финансиста агентство "Прайм".

Большая разница между котировками на покупку и на продажу возможна и в случае вложений в ОМС, пояснил Исаков. Он отметил, что в этом случае не придется хранить физическое золото, однако инвестор полностью зависит от биржевых инструментов и ситуации на рынке. Например, существует риск потерять доступ к своему золоту, если что-то пойдет не так, пояснил он.

Еще один вариант, продолжил финансист, стать пайщиком инфестфондов или ПИФов, ориентированных на золото. Исаков подчеркнул, что в таком случае доля драгметалла в портфеле не должна превышать 10–20%.

Эксперт также напомнил, что золото исторически помогало защищать инвестиционные портфели, а ключевое отличие данного актива от акций и валют заключается в том, что котировка зависит от редкости металла, а не от будущих денежных потоков.

Ранее аналитик "Фридом Финанс" Владимир Чернов рассказал, что инвестиционное золото можно приобрести в большинстве отечественных банков, уполномоченных самостоятельно устанавливать курсовую разницу между покупкой и продажей металла. Он подчеркнул, чем выше спрос, тем шире спред.

