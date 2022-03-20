Россиянам рассказали, как купить слиток золота и где его лучше хранить

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Инвестиционное золото можно приобрести в большинстве отечественных банков, уполномоченных самостоятельно устанавливать спред – курсовую разницу меду покупкой и продажей металла. Об этом рассказал аналитик "Фридом Финанс" Владимир Чернов.
Он подчеркнул, чем выше спрос, тем шире спред. По данным эксперта, на сегодня курсовая разница составляет уже 20–30%, что делает вложения в золото интересным для инвестиций. Чернов также напомнил, что НДФЛ от продажи такого металла по-прежнему в силе.
“Если физическое лицо будет владеть драгоценным металлом более 3-х лет и у него останутся документы, подтверждающие его покупку, то он освобождается от уплаты НДФЛ. Во всех остальных ситуациях придется декларировать доход и уплачивать 13% или 15% в бюджет государства", – приводит слова аналитика агентство "Прайм".
Что касается хранения, добавил эксперт, то дома это делать небезопасно. Лучше оставить золото в банке за отдельную плату. Чернов добавил, что в любом случае следует относиться к слитку бережно, поскольку даже незначительное повреждение может снизить за него цену при последующей продаже.
Ранее эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Надежда Грошева рассказала, что слитки драгоценных металлов, купленных в банках, лучше не вынимать из упаковки. Также стоит обратить внимание на целостность и чистоту.
Кроме того, необходимо обязательно сохранять сертификаты. В противном случае потом будет сложно или вовсе невозможно их продать, объяснила эксперт. По ее словам, банк покупает только слиток отличного или удовлетворительного состояния.
ЦБ РФ приостановит покупку золота у банков с 15 марта
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