В России хотят увеличить штрафы за незаконную продажу драгоценностей

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Правительство РФ предложило увязать штрафы за незаконный оборот драгоценностей с их стоимостью. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на одном из пленарных заседаний весенней сессии, сообщает "Парламентская газета".
Сегодня за незаконный оборот драгметаллов и камней грозит штраф на сумму до 1 миллиона рублей. Однако, как утверждают авторы инициативы, в большинстве случаев суд выносит условный приговор со штрафом, составляющим малую часть незаконной прибыли преступника.
В кабмине считают, что это мешает эффективно бороться с такими преступлениями и лишает бюджет части доходов. В связи с этим предлагается размер штрафов за продажу драгоценностей и нарушение правил их сдачи государству сделать кратными стоимости драгоценностей.
Помимо этого, проект закона вводит ответственность за незаконную добычу драгметаллов и камней и за нелегальную деятельность по их очистке от примесей. За это могут конфисковать деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате преступлений.
Эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Надежда Грошева заявила, что слитки драгоценных металлов, купленных в банках, лучше не вынимать из упаковки. Также стоит обратить внимание на целостность и чистоту.
Эксперт подчеркнул, что необходимо обязательно сохранять сертификаты. В противном случае потом будет сложно или вовсе невозможно их продать. В частности, банк покупает только слиток в отличном или удовлетворительном состоянии.
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