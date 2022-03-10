Специалист рассказал, на что обратить внимание при покупке слитков драгоценных металлов

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Слитки драгоценных металлов, купленных в банках, лучше не вынимать из упаковки. Также стоит обратить внимание на целостность и чистоту. Такие рекомендации дала эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Надежда Грошева в беседе с РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что необходимо обязательно сохранять сертификаты. В противном случае потом будет сложно или вовсе невозможно их продать. В частности, банк покупает только слиток отличного или удовлетворительного состояния.
По словам Грошевой, в отличном состоянии считаются слитки с чистой поверхностью. В свою очередь, удовлетворительное состояние слитков – это когда пятна на поверхности, вмятины, потертости не влияют на их вес.
"Все операции с драгоценными металлами проводятся только при личном присутствии покупателя. При покупке нужно иметь с собой паспорт", – пояснил специалист.
Ранее Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на золотые слитки для физических лиц. Норма коснется операций, которые проводились с 1 марта 2022 года. Документом также запрещается применение специальных налоговых режимов в ювелирной отрасли как при закупке металла, так и при реализации изделий. Данная норма начнет действовать с 1 января 2023 года.
В вою очередь, заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова заявила, что принятие данного закона является правильным решением в сложившихся условиях. Эксперт положительно высказалась о том, что золотой запас России находится не за границей. Она также предположила, что инвесторы будут стремиться хранить свои сбережения в золоте.
Путин подписал закон, отменяющий НДС на золотые слитки для физлиц
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