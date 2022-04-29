Глава ЦБ РФ заявила, что привязка курса рубля к золоту не обсуждается

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Привязка курса рубля к золоту не обсуждается, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Что касается привязки курса рубля к золоту, то это не обсуждается никак", – заявила она на пресс-конференции.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что научное сообщество предложило проект по созданию в стране двухконтурной валютно-финансовой системы, в которой рубль обеспечат золотом и товарами.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила о снижении рисков раскручивания инфляционной спирали в России.

Глава ЦБ РФ также сообщила о стабилизации текущего инфляционного давления после резкого роста в марте, при этом оно все еще остается высоким.