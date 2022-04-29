В ЦБ заявили об уменьшении рисков раскручивания инфляционной спирали в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о снижении рисков раскручивания инфляционной спирали в России.

"Стабилизация инфляционных ожиданий и рост сберегательных настроений означают, что риски раскручивания инфляционной спирали уменьшились", – отметила она.

Глава ЦБ РФ также сообщила о стабилизации текущего инфляционного давления после резкого роста в марте, при этом оно все еще остается высоким.

Ранее Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов – до 14% годовых.

В ЦБ подчеркнули, что внешние условия для экономики РФ остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. В то же время риски для финансовой стабильности страны перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки.

В последнее время наблюдается замедление темпов роста цен за счет укрепления рубля. Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции в Центробанке считают эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих.

Набиуллина заявила, что РФ не грозит дефолт

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