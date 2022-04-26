Россиянам рассказали, куда вкладывать сбережения для максимального дохода

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Российские аналитики и экономисты рассказали, куда можно наиболее выгодно вложить сбережения, чтобы получить максимальный доход. Об этом сообщает Life.ru.
По мнению основателя Video Inside Александра Мамичева, в РФ ограничения последних месяцев сильно сузили возможности инвесторов и потому нужно делать непростой выбор. Так, можно воспользоваться положением, чтобы купить бумаги крупных добывающих компаний с доминирующей долей на мировом рынке, но стоит брать в расчет, что их финансовые показатели в нынешнем году могут оказаться не слишком высокими.
Старший персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Тимур Баянов рассказал, что волатильность остается в центре внимания рынков, а инфляция усугубляет давление во всех отраслях. Если экономика не продемонстрирует значительный рост, инвестирование в акции останется лучшей защитой от инфляции, так как некоторые компании смогут поднять цены и защитить свою прибыль, подчеркнул он.
"Ключевые секторы для инвестирования – энергетика, сырьевые товары и драгоценные металлы. Стоит выбирать акции стоимости, выплачивающие дивиденды, которые могут обеспечить доходность, опережающую инфляцию", – рассказал Баянов.
Также эксперты заявили, что наиболее правильно инвестировать в защитные активы (золото, бумаги сектора АПК и продуктового ретейла).
Ранее специалисты рассказали о наиболее популярных финансовых ошибках россиян. Аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев назвал ошибкой снятие денег с банковских счетов для хранения в наличном виде.
В свою очередь, основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров выразил мнение, что потерять деньги сейчас можно и пытаясь получить дополнительный доход. К примеру, часть россиян решили вложиться в недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду. По его словам, такое решение может быть ошибкой, поскольку ипотечные кредиты очень дорогие, недвижимость за два года выросла в цене почти вдвое.
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