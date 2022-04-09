Эксперты рассказали, как грамотно управлять своими финансами

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Уровень финансовой грамотности россиян значительно вырос за последние четыре года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
"Доля людей с низким уровнем финансовой грамотности за этот период сократилась с 44 до 29%, на 15 п.п., выросла доля россиян со средним уровнем финансовой грамотности. В 2022 году она составляет 61%", – отмечается в исследовании.
Для того чтобы грамотно управлять своими денежными средствами, специалисты советуют учитывать и планировать финансовые потоки.
По словам эксперта по управлению личными финансами Натальи Жуковой, эффективным способом накопления является обрезание хвостов, когда каждый день человек выравнивает остаток своего банковского счета до определенной суммы. По мнению специалиста, польза такого метода заключается в том, что накопления делаются незаметно и безболезненно для бюджета. Кроме того, Жукова посоветовала накопительное страхование жизни, при котором на деньги начисляется процент, а при этом жизнь человека застрахована.
В свою очередь, квалифицированный инвестор, инвестиционный советник в реестре ЦБ Дарья Шремова рекомендовала начать с ведения бюджета с помощью специальных мобильных приложений, ведения учета в таблице Excel либо просто в тетрадке.
Помимо этого, специалист предложила использовать правило финансовой грамотности – "заплати себе". Оно заключается в том, чтобы регулярно откладывать определенную сумму, например 10% от дохода или конкретную сумму, например 500 рублей.
Также Шремова подчеркнула, что разумное потребление невозможно без подушки безопасности. Ее размер должен равняться трем, а лучше шести месячным основным расходам.
В частности, финансовые аналитики советуют не влезать в кредиты ради дорогих вещей, без которых можно обойтись. Например, не покупать новый смартфон или телевизор только для того, чтобы удивить знакомых.
Ранее аналитики рассказали о наиболее популярных финансовых ошибках россиян. Так, аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев назвал ошибкой снятие денег с банковских счетов для хранения в наличном виде.
В свою очередь, основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров выразил мнение, что потерять деньги сейчас можно и пытаясь получить дополнительный доход. К примеру, часть россиян решили вложиться в недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду. По его словам, такое решение может быть ошибкой, поскольку ипотечные кредиты очень дорогие, недвижимость за два года выросла в цене почти вдвое.
Также председатель совета директоров группы Finbridge Леонид Корнилов счел сомнительным перевод сбережений в доллары. Он отметил, что пока неясна дальнейшая позиция государства по правилам продажи валюты и обменному курсу.
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