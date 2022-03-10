Эксперт рекомендовал не рассматривать банковский вклад как источник дохода

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Банковский депозит не стоит рассматривать в качестве источника дополнительного дохода в России, это лишь способ защитить сбережения от инфляции. Об этом РИА Новости рассказала эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

По словам специалиста при выборе банка для вклада стоит присмотреться к надежности кредитной организации и дополнительным условиям договора, например, на наличие капитализации. Чем короче периоды капитализации, тем доходнее вклад. Лучшим вариантом будет изучить предложения нескольких банков и сравнить их характеристики.

При этом, как пояснила Дайнеко, нужно проявлять осторожность, а именно выбирать банк с репутацией, соблюдать лимит госстрахования вклада в 1,4 миллиона рублей.

Эксперт рекомендовала при сравнении предложений разных банков обращать внимание на несколько пунктов. Во-первых, не навязывает ли банк дополнительные услуги в договоре. Во-вторых, необходимо изучить сборы и платежи за обслуживание дебетовой карты, которая может предлагаться в комплекте с депозитом. В-третьих, лучше продумать, когда могут понадобиться деньги.

Ранее Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой. Клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. После этого против России начали вводить санкции, также стали закрываться некоторые магазины.