Кабмин предложил освободить россиян от НДФЛ с процентов по вкладам более 1 млн руб

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Кабмин предложил освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам более 1 миллиона рублей за 2021–2022 годы. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

Михаил Мишустин напомнил, что эта норма была введена с 1 января прошлого года. Предполагалось, что с части дохода, полученного по депозитам, нужно заплатить налог в размере 13%. При этом не имело значения, размещены средства в одном или в разных банках.

"После повышения ключевой ставки кредитные организации существенно увеличили проценты по вкладам, значит, доходы по ним вырастут, как и сумма налога, которую нужно было уплатить в этом году. Отмена такой нормы не только на уплату процентов за прошлый, но и за текущий, 2022 год позволит поддержать граждан и помочь сохранить сбережения, что в нынешней ситуации особенно важно", – пояснил премьер-министр.

Также, по его словам, предлагается освободить от налогообложения доходы граждан от экономии на процентах за пользование заемными средствами, полученными от работодателя.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что для стабилизации экономики в России принимаются системные, серьезные и продуманные меры. По его словам, нормализацией ситуации с поставками сырья для разных сфер производства и преодоления дефицитов занимается Оперштаб по противодействию санкциям, организованный при правительстве России.

В свою очередь, Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, в новом законе содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты, гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.