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Экономика

12:31

Специалист рассказала, как вернуть излишне уплаченные налоги

экономика финансы

Фото: depositphotos/mizar_219842

Налоговый орган обязан уведомлять налогоплательщика о переплате. Об этом агентству "Прайм" рассказала профессор факультета права НИУ ВШЭ Инна Хаванова.

Она подчеркнула, что в течение 10 дней с момента обнаружения факта переплаты уведомление об этом должно появиться в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

"С переплатой вы можете поступить на свое усмотрение: либо вернуть деньги, либо использовать ее для уплаты налогов в будущем. Второй вариант предпочтительнее, если сумма невелика", – пояснила специалист.

Хаванова напомнила, что переплатой также можно погасить задолженность по разным налогам. Сделать это позволяют положения Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ.

При этом платеж можно осуществить вне зависимости от того, в какой бюджет зачисляются налоги. Однако если у налогоплательщика есть недоимки по налогам, пеням или штрафам, то переплаченная сумма пойдет на погашение задолженности.

Для возврата переплаты необходимо написать заявление. Сделать это можно как онлайн, так и лично, обратившись в налоговый орган. Вместе с заявлением необходимо предоставить реквизиты для зачисления средств.

Если же речь идет о налоговых льготах, о которых налогоплательщик узнал несвоевременно, предстоит приложить и документы, подтверждающие право на эти льготы.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил поднять до 2 миллионов не облагаемую налогом совокупную сумму вкладов семьи, которые были оформлены на одного или обоих супругов. В качестве примера парламентарий привел ситуацию, когда у одного супруга может быть большой по размеру вклад, а другой вовсе может не иметь вклада. В результате один из них должен оплатить налог с процентных доходов, хотя по факту данный вклад принадлежит мужу и жене в равных долях в размере менее 1 миллиона рублей.

ФНС потребовала у инспекторов перестать вызывать налогоплательщиков без веских оснований

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