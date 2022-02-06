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Общество

13:52

Пенсионеров предупредили о лишении льгот при сдаче квартиры в аренду – СМИ

общество

Фото: портал мэра и правительства

Собственник, сдающий квартиру и получающий доход, независимо от своего статуса, должен заплатить налоги, сообщила управляющий директор сети офисов недвижимости "Миэль" Мария Жукова, которую "Российская газета".

По ее словам, в начале года нужно отчитаться за предыдущий год: до 30 апреля подать декларацию о доходах и до 15 июля заплатить налог по ставке 13%.

Жукова добавила, что пенсионер, как и любой другой гражданин, может минимизировать налог до 4%, став самозанятым. При этом он не приобретает статус работающего пенсионера и не лишается надбавок к пенсии. В то же время никаких налоговых льгот для него не полагается.

Она предупредила, что если же пенсионер сдает квартиру нелегально, то несет ответственность по закону. В случае нарушения сроков подачи заявления на госрегистрацию договора физлицо заплатит штраф в 5 000 рублей, а лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью без образования юрлица – 100 000 рублей.

С 2016 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются. К ним относятся лица, работающие по трудовому договору, оказывающие платные услуги по договорам гражданско-правового характера, индивидуальные предприниматели и ряд других категорий.

Как рассказала эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова, эти виды деятельности подлежат обязательному пенсионному страхованию, а факт осуществления работы устанавливается на основании сведений индивидуального учета в органе, отвечающим за пенсионное обеспечение.

Эксперт разъяснила, что пенсионеры, которые не относятся к перечисленным категориям, считаются "неработающими" и имеют право на индексацию пенсии, льготы и компенсации.

"Деятельность по сдаче квартиры в аренду не подлежит обязательному пенсионному страхованию, не является прямым основанием для признания пенсионера работающим, а, следовательно, не лишает его автоматически права на получение льгот неработающего пенсионера", – отметила Анисимова.

В то же время арендная плата считается доходом, поэтому необходимо заплатить налог.

Ранее стало известно, что больше всего требований к арендаторам предъявляют хозяева квартир в столичном районе Коптево. Оказалось, что число ограничений выше в районах с относительно низкими ставками аренды. Самые лояльные собственники между тем сдают квартиры в центре и на западе столицы.

Стало известно, где в Москве самые нетерпимые собственники жилья

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