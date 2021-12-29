Сдающих жилье туристам россиян могут обязать платить налоги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
ФАС поддержала предложение обложить владельцев туристического жилья в России 4-процентным сбором. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ответное письмо общественной организации "Опора России", которая выступила инициатором нововведений.
Соответствующий законопроект был разработан в 2019 году. Предполагается, что собственники жилья, сдаваемого туристам, получат индивидуальные регистрационные номера, которые должны будут указываться во всех объявлениях об аренде. Они также будут зарегистрированы как операторы туристического сбора.
В своем письме ФАС дополнила документ несколькими предложениями. В частности, служба предложила доработать проект так, чтобы он не касался жилья, сдаваемого в долгосрочную аренду, и не давал возможность обойти запрет на гостиничный бизнес в многоквартирных домах.
Помимо ФАС, инициативу "Опоры России" поддержали в Минэкономразвития, Ростуризме и Роспотребнадзоре. По словам экспертов, данный законопроект необходим для того, чтобы туристическая отрасль стала более безопасной, конкурентной, была доходной с точки зрения федерального и региональных бюджетов.
Ранее в Госдуме предложили начать наказывать собственников жилья за за нарушение прав соседей арендаторами и их гостями. По словам адвоката, данная инициатива, если будет реализована, позволит сделать отбор потенциальных нанимателей жилья строже, однако в то же время приведет и к подорожанию аренды.
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