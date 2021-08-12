Россиянам рассказали, кто может сообщить налоговой о нелегальной аренде квартир

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Основными источниками информации для Федеральной налоговой службы о собственниках, сдающих жилье в аренду без уплаты налогов, являются государственные ведомства и банки. Об этом рассказали юристы, опрошенные РИА Недвижимость.

"Основной костяк информаторов ФНС составляют государственные ведомства, такие как Федеральная миграционная служба и Росреестр, другие источники дают в разы меньше данных", – сказал юрист Владимир Колганов.

При этом методов воздействия на неплательщиков не так много, отметил юрист. По его словам, инспекторы ФНС считают самым действенным способом психологическое влияние.

"Инспектор вправе пригласить <...> на беседу с целью выявления факта незаконной сдачи жилого помещения в аренду. Большинство людей под психологическим давлением признают факт неуплаты", – отметил Колганов.

Передавать данные в налоговую обязаны и банки, речь идет об открытии и закрытии счетов и депозитов всех клиентов. Об этом рассказал руководитель юридической фирмы "Арбитраж.ру" Артем Комсюков.

"В случае выявления потенциальной возможности получения неучтенного дохода инспекция может направить запрос в банк, который должен предоставить в ответ сведения об остатках на счетах и о любых операциях со счетами", – объяснил эксперт.

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