Делегация ФАП доставила Благодатный огонь в храм Христа Спасителя

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя. Делегация Фонда Андрея Первозванного привезла его из Иерусалима.

Сейчас в храме готовятся к пасхальному богослужению, которое проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Церемония схождения Благодатного огня состоялась утром в субботу, 4 мая, в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Делегация фонда получила частичку огня, после чего отправилась в Москву.

Воздушное судно приземлилось вечером во Внуково. Встречать Благодатный огонь пришли представители епархий и верующие.

