Делегация ФАП доставила Благодатный огонь в храм Христа Спасителя

04 мая, 23:41Общество
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя. Делегация Фонда Андрея Первозванного привезла его из Иерусалима.
Сейчас в храме готовятся к пасхальному богослужению, которое проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Церемония схождения Благодатного огня состоялась утром в субботу, 4 мая, в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Делегация фонда получила частичку огня, после чего отправилась в Москву.
Воздушное судно приземлилось вечером во Внуково. Встречать Благодатный огонь пришли представители епархий и верующие.
Благодатный огонь прибыл из Иерусалима в Москву