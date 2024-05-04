04 мая, 18:35Общество
Самолет с Благодатным огнем вылетел в Москву
Фото: телеграм-канал Readovka
Воздушное судно с Благодатным огнем на борту вылетело из аэропорта Бен-Гурион. Об этом РИА Новости рассказали в Фонде Андрея Первозванного.
Огонь из Иерусалима передадут в Москву к празднику Пасхи.
Ранее в храме Гроба Господня в Иерусалиме проходила пряма трансляция схождения Благодатного огня. Священное пламя сходило в часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.
Более 700 пожарных, спасателей и добровольцев будут обеспечивать пожарную безопасность во время пасхальных богослужений в столице. Заммэра Петр Бирюков подчеркнул, что вопрос безопасности в ночь с 4 на 5 мая находятся на особом контроле.
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