Самолет с Благодатным огнем вылетел в Москву

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Воздушное судно с Благодатным огнем на борту вылетело из аэропорта Бен-Гурион. Об этом РИА Новости рассказали в Фонде Андрея Первозванного.

Огонь из Иерусалима передадут в Москву к празднику Пасхи.

Ранее в храме Гроба Господня в Иерусалиме проходила пряма трансляция схождения Благодатного огня. Священное пламя сходило в часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

Более 700 пожарных, спасателей и добровольцев будут обеспечивать пожарную безопасность во время пасхальных богослужений в столице. Заммэра Петр Бирюков подчеркнул, что вопрос безопасности в ночь с 4 на 5 мая находятся на особом контроле.

