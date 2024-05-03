Станцию "Трубная" украсили пасхальными яйцами с узорами

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Более 140 инсталляций, в том числе пасхальные яйца с узорами, украсили потолочный свод станции метро "Трубная", заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в беседе с Агентством "Москва".

"В первый раз мы украсили станцию "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии перед Новым годом. Это решение понравилось москвичам и туристам, они делились фотографиями и комментариями", – напомнил он.

Поэтому городские власти приняли решение продолжить украшать станцию к разным событиям. В этот раз здесь появились различные украшения в честь Пасхи – яйца с русскими узорами и приветствиями.

Ликсутов уточнил, что для "Трубной" разработали универсальные украшения, которые позволяют менять только декор. Так, ночью специалисты снимают старые и вешают на их место новые украшения.

"Это позволяет менять праздничные элементы быстрее", – добавил заммэра.

Ранее стало известно, что более 700 праздничных конструкций украсили Москву в честь Пасхи, которая в этом году выпадает на 5 мая. Пасхальные яйца с различными узорами и фигуры, цветочные композиции, световые деревья и другие объемно-декоративные конструкции появились возле храмов, на улицах, площадях и в парках.

